У Помпеях виявили фігурки древнього культу богині Кібели (фото)

У Помпеях під час розкопок домусу, що поруч із будинком Леди та Лебедя, археологи виявили 13 теракотових фігурок. На думку дослідників, вони пов’язані з культом богині Кібели.

Фігурки були розписані яскравими поліхромними фарбами, сліди яких збереглися. Про це повідомляє The History Blog.

Ніша з фігурками була викладена травертиновими блоками, а фігурки були знайдені у вертикальному положенні по горизонтальній лінії, що свідчить про те, що вони були вишикувані на полиці. Також було знайдено багато фрагментів теракоти, тому на полиці, ймовірно, було набагато більше статуеток.

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Серед зображених не людей – волоський горіх, мигдаль, голова півня та скляна соснова шишка, яку якимось чином вдалося не розбити вщент.

Зародившись у Фрігії, культ Кібели поклонявся їй як богині природи та її циклів: народження, смерть та оновлення.

Однією з фігурок є Аттіс, якого впізнають за його фрігійським ковпаком, цистою, яку він носить, пастухим круком і півнем. Є також окрема вотивна фігурка півня, мигдаль і соснова шишка, а також фрагмент жіночої фігури, що зображує матір, яка збирається дати груди своєму немовляті.

Нагадаємо, давні люди з людських черепів робили собі чаші для пиття.

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