У Камбоджі виявили шість стародавніх статуй (фото)

Археологи виявили шість столітніх статуй з пісковика на місці реставрації храму Та Пром у північно-західному археологічному парку Ангкор на північному заході Камбоджі.

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Виявлені статуї включали дві статуї Будди, укритої нагами, дві статуї Будди з розбитими головами та руками, одну Авалокітешвару (божество) і один фронтон з різьблення Будди, повідомляє Xinhua.

Статуї були знайдені закопаними під платформою південних воріт храму Та Пром.

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Побудований наприкінці 12 століття за правління короля Джаявармана VII, Та Пром є одним із ключових храмів в археологічному парку Ангкор площею 401 квадратний кілометр, який є найпопулярнішим туристичним напрямком у країні Південно-Східної Азії.

Нагадаємо, давні люди з людських черепів робили собі чаші для пиття.

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