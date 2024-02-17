У Польщі виявили середньовічний значок з написом 'Любов перемагає все' (фото)

Археологи, які працюють у Гданську, Польща, виявили пізньосередньовічний знак. Шматок жерсті у формі горлиці має напис на латині: "AMOR VINCIT OMNIA" – "Любов перемагає все".

На значку є залишки двох відокремлених ручок, за допомогою яких його можна було повісити на ланцюжку або прикріпити до одягу. Про це повідомляє Medievalists.

Сам птах у середньовічній Європі вважався символом любові та вірності. Анна Рембіш-Любєєвська, археологиня з Національного морського музею в Гданську додала, що вірність і турбота про партнера та нащадків робить птаха ідеальним символом любові та сім’ї.

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Предмет був виявлений під час археологічних робіт, які проводилися в портовому крані 15 століття між двома оборонними вежами. Цей об’єкт, який вважається визначною пам’яткою Гданська, перебуває під керівництвом Національного морського музею міста.

З 2020 року проводиться реставрація "Журавля", який сильно постраждав під час Другої світової війни. Реставрація дозволить відвідувачам побачити частини оригінальних стін 15-го століття та повернути крану вигляд, який він виглядав у 17-му столітті.

Нагадаємо, у Таїланді знайшли таємничі гігантські дерев'яні труни на палях віком 2300 років.

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