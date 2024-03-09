У Польщі виявили серпи та сокири бронзової епохи (фото)

Поблизу Слубіце на заході Польщі металодетектори виявили групу металевих предметів бронзової доби. Серед знахідок були наконечники сокир і серпи.

Група складається з трьох серпів, двох сокир, чотирьох браслетів (три з них із різьбленим декором), шести кілець, двох шматків дроту та частини бронзової шпильки. Були знайдені також залишок ливарних відходів, повідомляє The History Blog.

Археологи поки не коментують значення знахідки. Однак важко не пов'язати його з попередніми знахідками так званих ливарних або бронзових скарбів.

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На це вказує неоднорідність виявлених предметів (прикрас, зброї, предметів побуту) та відходів ливарного виробництва. Наприклад, попередня така знахідка, з околиць Губина, пов’язана зі створенням спільноти культури лужицьких полів бронзи і орієнтовно датована 4-м періодом бронзового віку (1000-800 рр. до н. е.).

Доступ до місця знахідки було заблоковано для інших металодетекторів, доки влада не матиме можливості дослідити далі. Артефакти будуть передані до музею для вивчення та консервації.

Нагадаємо, археологи у Туреччині знайшли найдавніший хліб у світі.

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