У Польщі виявили монетний скарб Сілезьких брактеатів (фото)

На ділянці старого міста в Шпротаві, Польща, археологи виявили схованку стародавніх монет. Існує від 100 до 150 таких спеціальних монет, відомих як Сілезькі брактеати.

У той час бургедж був модним терміном для міського орендованого майна – будинку на невеликій ділянці землі з вузькою вуличкою попереду. Під час розкопок археологи знайшли текстильний мішечок із купою монет, акуратно складених у вигляді маленьких циліндрів, повідомляє Greek Reporter.

Експерти встановили, що монети в основному є сілезькими брактеатами, виготовлені між 1250 і 1300 роками. Вони зроблені з тонкої пластини з одного боку та м’якої основи з іншого.

Читайте також: Археологи виявили в Шотландії стародавній монастир, який був втрачений протягом століть (фото)

Люди в Сілезії почали виготовляти їх після 1250 року, але на початку 14 століття вони перейшли на товстіші монети.

Зараз велике питання в тому, хто, коли і навіщо сховав ці монети. Експерти думають, що сховок міг належати комусь досить забезпеченому.

Нагадаємо, у Фінляндії знайшли останки жінки, яка народила після смерті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!