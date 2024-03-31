У Польщі виявили мідну сокиру 4-3 тисячоліття до нашої ери (фото)

У Польщі виявили мідну сокиру, яка датується 4-3 тисячоліттям до нашої ери. Знахідка є найдавнішою з усіх знайдених у Польщі.

Можливо, це найстаріший мідний артефакт, знайдений у Польщі. Сокиру виявили у місті Маче на південному сході Польщі, повідомляє The History Blog.

Кшиштоф Гайос виявив невелику мідну сокиру. Місце знахідки було визначено за допомогою GPS і артефакт передано делегації Управління охорони пам’яток у Замості.

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Сокира має віялоподібне лезо довжиною 7,4 см, шириною 4,1 см і товщиною 1 см у найтовстішому місці. Вона виготовлена ​​за допомогою простого методу лиття, що передує бронзовому віку, коли мідні сокири набули широкого поширення.

Сокира буде передана до Регіонального музею Станіслава Сташица в Грубешові, де її дослідять і проаналізують.

Нагадаємо, археологи знайшли у пустелі Ізраїлю розкішний маєток віком 1200 років.

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