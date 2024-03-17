У Польщі знайшли крилатого василіска на середньовічному значку паломника (фото)

У Польщі виявлено рідкісний середньовічний значок паломника, який зображує василіска – жахливу міфічну істоту, схожу на дракона.

Значок, виготовлений зі свинцю та олова, був знайдений у січні за допомогою металошукача в селі Вулька Неліска на південному сході Польщі, пише Live Science.

Також читайте: В Англії знайшли село, яке за невідомих причин зникло 500 років тому

Він має форму круга, товщиною близько 1 міліметра і 2,8 сантиметра в діаметрі, з символом василіска, "вирізаним" з навколишнього кола.

Середньовічні християнські паломники носили такі значки, щоб показати, що вони відвідали або здійснили паломництво до певного святого місця.

Вважалося, що значки захищають власника від хвороб, нещасних випадків і злочинів під час подорожі.

Це перший середньовічний паломницький значок, на якому зображено василіска.

Невідомо, що саме символізує василіск на цьому значку, але він може бути пов'язаний з міфологічною істотою Зілантом.

Нагадаємо, в Англії виявили ліс віком 390 мільйонів років. Також в Англії знайшли надзвичайну рідкісну каблучку 17 століття.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!