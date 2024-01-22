У Польщі з річки Вісла виловили унікальний старовинний меч (фото)

Під час днопоглиблювальних робіт на пристані у Влоцлавку, Польща, було виявлено меч вікінгів 9 століття.

Меч, довжиною близько 90 сантиметрів і вагою близько 1,5 кілограма, був зроблений із високоякісної сталі з домішкою вуглецю. Це надає зброї належної потужності, гнучкості, гнучкості та довговічності, пише wloclawek.naszemiasto.pl.

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Дослідники з Університету Миколи Коперника в Торуні, які дослідили меч, припускають, що він належить до типу Ульфберта, перехідної зброї між мечем вікінгів і еволюцією середньовічного лицарського меча.

Цей тип мечів, як вважається, має франкське походження, але більшість з них були виявлені в основному в Північній Європі. Вони, швидше за все, експортувалися як здобич, викуп або контрабанда.

Професор Войцех Худзяк з Університету Миколи Коперника припустив, що меч міг бути зброєю воїна вікінга. На користь цього свідчить той факт, що поблизу Влоцлавека перетиналися великі морські та сухопутні шляхи з Куяви, Мазовії і навіть до Київської Русі.

Відкриття меча є важливим історичною знахідкою, яка проливає світло на торгові та військові зв’язки між різними регіонами Європи в 9 столітті.

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