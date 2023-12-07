У Польщі бабуся знайшла рідкісний доісторичний артефакт і мовчала про це 50 років (фото)

Бабуся з Польщі знайшла рідкісну сокиру з кременю. Вона виявила доісторичний інструмент на полі в Білгораї понад 50 років тому.

Жінка була вражена незвичайним на вигляд каменем, і вирішила зберегти його як цікавинку. Про це повідомляє Artnet News.

Стародавній артефакт має розміри близько 4,3 дюйма і має згладжену трапецієподібну форму з коричневого та сірого каменю. Він має злегка зазубрений край, який колись був заточеним лезом.

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Після десятиліть насолоди сокирою наодинці жінка передала її своєму онукові Маріушу Бучко, який вирішив отримати іншу думку. Завдяки досвіду археолога Єжи Лібера з Університету Марії Кюрі-Склодовської було ідентифіковано камінь як рідкісну крем’яну сокиру, виготовлену приблизно в 2500 році до нашої ери.

Зазначається, що відкриття такого роду сокир є дуже рідкісним явищем, і що їх часто знаходять незакріпленими та не пов’язаними з іншими предметами. Мало що відомо про спосіб життя громади, але місцезнаходження крем’яної сокири розширило регіон, який, на думку археологів, вони населяли.

Нагадаємо, археологи показали оселю доісторичних людей віком майже 17 тисяч років.

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