У Польщі 12-річний хлопчик знайшов голівку середньовічної булави (фото)

У Польщі дванадцятирічний Вітольд Болтуч знайшов наконечник середньовічної булави. Це сталося під час будівництва комори у Вількуві Люблінського воєводства.

Хлопчик виявив наконечник в піску та уламках будівництва. Батьки негайно повідомили про знахідку сина експертам Люблінського університету, повідомляє The History Blog.

Булава була завезена до Польщі кочовими тюркськими народами, які мігрували до Східної Європи у 7-му та 8-му століттях, можливо, хозарами. Ця зброя не використовувалася простими солдатами, вони були виключною у командування.

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Знайдена голова зіркової булави була відлита з бронзи, її висота трохи менше трьох дюймів. Це було точно не просто символічно, оскільки зігнуті та пошкоджені ручки піраміди вказують на те, що його інтенсивно використовували, можливо, у бою.

Орієнтовно знахідку датують 12-14 століттями. Три ряди шипів у стилізованій формі черепа класифікують його як голову типу IV.

Тип зазвичай зустрічається на території Київської Русі, де вони спочатку виготовлялися. Тип був скопійований в інших країнах Східної Європи, а кілька подібних зразків у Краківському музеї були виготовлені в Угорщині.

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