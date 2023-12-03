У Пекіні сімейна пара пів року пила воду з туалету: що сталося

У Пекіні подружжя, що переїхало в орендовану оселю, з часом відчуло погіршення здоров'я. Чоловік та його дружина почали кашляти, втрачати волосся, а потім їх обох обсипало прищами.

Як повідомляє NewYorkPost випадково вони з'ясували, що причиною погіршення самопочуття стала вода, яку вони вживали пів року. Вона була технічною, що гірше – туалетною.

Читайте також: Науковці пояснили, чому люди не можуть пити морську воду і що буде, якщо це зробити

Видання пише, що подружжя викликало сантехніка й він шокував їх, що вони використовували воду з унітаза для своїх щоденних потреб – пиття, приготування їжі, миття.

Сантехнік з'ясував, що автоматична система очищення води у їхньому будинку була під'єднана до неправильного вводу, який подавав воду не з крана в ванній кімнаті, а з унітаза.

"Це було для нас абсолютним шоком. Ми впевнені, що п'ємо чисту воду, і тут такий оберт подій", – прокоментувала жінка, яка постраждала через погану воду.

Подружжя повідомило, що звернулося до фахівців, щоб виправити систему та переконатися, що подібна ситуація не повториться.

Пропонуємо дізнатися, чи можна пити воду, яку кип'ятили повторно.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!