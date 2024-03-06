У Панамі виявили гробницю правителя народу Кокле повну золота

В археологічному парку Ель-Каньо, розташованому в Панамі, науковці виявили гробницю, що датується 750 роком нашої ери. Ймовірно, вона належала правителю народу Кокле, адже всередині знайдено численні поховальні приношення, включаючи керамічні та золоті артефакти.

Археологічний парк Ель-Каньо, відомий своїми стародавніми гробницями та кам'яними монолітами, датованими періодом 700-1000 років н.е., давно визнаний за свою історичну цінність. Американський дослідник Хаятт Веррілл вперше наголосив на його важливості у 1925 році, коли виявив стародавні моноліти вздовж річки Ріо-Гранде. Про це повідомляє Arkeonews.

Лінетт Монтенегро, директор з питань національної спадщини Міністерства культури, зазначила, що це відкриття є важливою частиною поточного археологічного проєкту в парку. Цей проєкт, розпочатий у 2022 році завдяки співпраці між Міністерством культури та Фондом El Caño, спрямований на ретельне дослідження гробниці № 9 під час кампаній 2021-2024 років.

Вміст гробниці – це справжня скарбниця, що включає 5 пекторалей, 2 пояси із золотих намистин, 4 браслети, 2 сережки у формі людських фігур, намисто з круглих намистин, два дзвіночки, браслети, спідницю, зроблену з собачих зубів, та набір кістяних флейт. Ця різноманітна колекція є свідченням культурного та соціального багатства суспільства Кокле.

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Колекція, ймовірно, належала дорослому чоловікові з високим статусом. Гробниця, збудована близько 750 р. н.е., є особливо важливою через наявність жертовних слуг, похованих поруч із вождем, що свідчить про численні та одночасні практики поховання.

Доктор Мейо пояснив, що розкопки тривають, тому визначити точну кількість осіб, похованих у гробниці, досить складно. Цей тип поховання, відомий тим, що в ньому ховали різну кількість людей, дає цінну інформацію про вірування та поховальні ритуали суспільства Кокле.

Нагадаємо, на пляжі у Великій Британії знайдено доісторичні сліди динозавра.

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