У Норвегії знайшли монету віком тисячу років із зображенням Ісуса

Мисливець за цінними металами, виявив в горах на півдні Норвегії рідкісну золоту монету, виготовлену у Візантійській імперії тисячу років тому. Сам артефакт датується періодом між 977 і 1025 роками і має зображення Ісуса Христа з одного боку та двох імператорів Візантії - Василя II і Костянтина VIII - з іншого.

Про це повідомляє Live Science.

На монеті латиною та грецькою мовою було написано: "Ісус Христос, Цар царюючих" та "Василь і Костянтин, імператори римлян". Припускають, що цей рідкісний знахідний може бути пов'язаний з королем Норвегії Гаральдом III, який правив у Візантії, або ж став частиною торгівлі того часу.

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Історики припускають, що Гаральд III, який також був короткочасним королем Данії та Швеції, міг отримати цю монету під час своїх службових візитів, можливо, як частину посагу, отриманого від свого шлюбу з донькою князя Київської Русі Ярослава Мудрого. Археологи планують провести подальші розкопки на місці знахідки для з'ясування деталей.

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