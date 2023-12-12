Десятки мумій дітей та немовлят викопали у Перу: фото

Команда польсько-перуанських вчених виявила 22 муміфіковані поховання дітей і новонароджених на археологічній ділянці в перуанському місті Барранка. Знахідка зроблена на пагорбі Серро Колорадо в долині Патівілка.

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За словами археологів, шість виявлених поховальних згорток належали дорослим, а решта 16, розташовані на відстані, належали дітям, швидше за все, різного віку, повідомляє Nauka W Polsce.

"Це явно діти не старше 2 років (судячи з довжини пучків), деякі з них новонароджені або немовлята", – стверджує біоархеолог Лукаш Майчжак.

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Всі поховання розташовані на глибині, на висоті голів загиблих дорослих. Всі вони знаходяться в горизонтальному положенні, тоді як тіла дорослих особин знаходяться в позі ембріона з підтягнутими під груди верхніми й нижніми кінцівками. Тіла дорослих особин розташовані вертикально, що створює враження, ніби вони сидять. Всі вони мають схожий зовнішній вигляд, загорнуті в щільну тканину й обплетені мотузкою.

"На цей час важко дати єдину інтерпретацію цієї знахідки. Можливо, уся громада просто ховала дітей на цьому місці. Можливо, з якихось причин старші діти були поховані в інших частинах цвинтаря", – сказав Лукаш Майчжак.

Наразі команда обстежила лише площу 20 квадратних метрів. Вчені розгорнули один дитячий пучок, в якому було поховано новонародженого.

"Ми зробили томографію ще двох пучків, тож знаємо, що одна дитина була трохи старшою, а друга теж була новонародженою", – зауважив біоархеолог.

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Тканина одного з уже розгорнутих пучків прикрашена геометричним орнаментом. Решта пачок, як припускає Маджхрзак, можуть містити зображення тварин і богів. Матеріали, в які загортали померлих, повинні були стати в пригоді в потойбічному світі.

"У посмертному видінні Анд людина подорожує протягом року, поки не досягне місця призначення. Тому йому потрібна їжа. Ми навіть знайшли качани кукурудзи та інші неідентифіковані рослинні матеріали в кількох пачках", – додав науковець.

Дослідники планують провести додаткові дослідження, щоб дізнатися більше про ці поховання. Зокрема, вони хочуть провести радіовуглецеве датування, щоб точно встановити час їх створення, а також провести хімічні аналізи та ізотопний аналіз, щоб дізнатися більше про походження померлих.

Нагадаємо, у Мексиці знайшли конусоподібні гробниці з останками людей, яким понад 3000 років.

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