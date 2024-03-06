У Норвегії металошукач знайшов візантійську золоту монету з 'ликом Ісуса' (фото)

Металошукач натрапив на неймовірну знахідку під час дослідження гір на півдні Норвегії – тисячорічну золоту монету із зображенням Ісуса Христа.

На одній стороні монети зображений Ісус Христос, а на іншій - два візантійські імператори, Василь II і Костянтин VII, які правили в той час, пише Live Science.

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Монета, відома як "histamenon nomisma", була введена в обіг приблизно в 960 році. Вона є свідченням того, як далеко сягала торгівля та вплив Візантійської імперії.

Археологи датують монету 977-1025 роками, ґрунтуючись на трьох пунктирних лініях, що оточують її кордон, а також на двох написах.

Перший напис, латинською мовою, гласить: "Ісус Христос, Цар тих, хто царює", а другий, грецькою мовою, - "Василій і Костянтин, імператори римські". Вчені не знають, як монета опинилася на схилі гори.

Одна з теорій полягає в тому, що вона могла належати Гаральду Гардраді, норвезькому королю, який служив охоронцем візантійського імператора. За звичаєм, охоронці могли "грабувати палац після смерті імператора", тому монета могла стати частиною приданого Гаральда III.

Інша теорія полягає в тому, що монета використовувалась як форма торгівлі.

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