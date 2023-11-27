У NASA сказали, наскільки гарячим є Сонце

Температура на Сонці залежить від глибини. Зокрема, у ядрі Сонця, де відбувається термоядерний синтез, температура може сягати 15 мільйонів градусів за Цельсієм.

Це в 100 мільйонів разів гарячіше, ніж температура на поверхні Сонця, яка становить близько 5500 градусів за Цельсієм, повідомляє видання Mashable з посиланням на дані NASA.

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Нещодавні дослідження Національного космічного агенства США розкривають факти про термічну динаміку Сонця. Зазначається, що температура в ядрі піднімається до 15 мільйонів градусів, створюючи "справжній вогненний котел".

З іншого боку, поверхня Сонця, що здається холодною в порівнянні з ядром, все одно залишається безпрецедентно гарячою – 15 500 градусів за Цельсієм. Це, зокрема, вп'ятеро гарячіше, ніж розпечена лава вулкана.

Нагадаємо, Марс зникне з неба на два тижні, завдяки науковому явищу, відомому як сонячне з’єднання. Під час цього періоду, Сонце закриє Марс і Землю один від одного.

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