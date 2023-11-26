Найпотужніший за останні 30 років промінь енергії досяг Землі: чи є небезпека для людей

Дослідники з університету Осаки в Японії заявили, що планета Земля зазнала потужного космічного випромінювання. Землі досяг промінь енергії "Аматерасу", походження якого наразі з'ясовується.

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Як пише IFLScience, космічне випромінювання досягло Землі 27 травня 2023. Його зафіксувала обсерваторія Telescope Array в пустелі штату Юта в Америці.

Сила удару становила 244 екзоелектронвольти (ЕеВ), що в мільйони разів перевищує енергію частинок, вироблених у Великому адронному колайдері. Промінь прийшов з області порожнього простору на краю Чумацького Шляху.

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"Такого потужного променя енергії вчені не фіксували вже три десятиліття. У 1991 році Землі досягла так звана космічна злива Oh-My-God, яка мала силу 320 ЕеВ", – пише видання.

Доцент столичного університету Осаки в Японії Тошіхіро Фуджі, сказав, що потенційним кандидатом на такий рівень енергії була б надмасивна чорна діра в серці іншої галактики.

Науковець додав, що космічні промені, як відлуння таких бурхливих небесних подій, майже постійно падають на Землю. Траєкторія польоту цих частинок нагадує зигзаг.

Нагадаємо, Марс зникне з неба на два тижні, завдяки науковому явищу, відомому як сонячне з’єднання. Під час цього періоду, Сонце закриє Марс і Землю один від одного.

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