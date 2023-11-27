У Монголії виявлено схожий на птахів новий вид динозаврів-драконів (фото)

Науковці повідомляють про відкриття нового виду динозавра у Монголії, який зберігся в позі спокою протягом понад 70 мільйонів років. Маленький динозавр, ймовірно оперений, отримав назву Jaculinykus yaruui, або "швидкий пазуристий дракон". Його "руки" з великим пальцем дозволяли йому копатися в колоніях комах для пошуку їжі.

Цей новий вид був виявлений у монгольській пустелі Гобі, яка вважається одним з найбагатших джерел скам'янілостей динозаврів у світі. Перші яйця динозаврів були виявлені тут століття тому, а також інші відомі види, такі як овіраптор, протоцератопс і велоцираптор, пише журнал PLOS ONE.

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Професор Пол Барретт, фахівець з динозаврів з Музею природознавства, зауважує, що "Монголія багата пізньокрейдяними породами, які дають детальне уявлення про кінець ери динозаврів". Скам'янілості динозаврів у регіоні збереглися добре і мають сучасний вигляд, коли їх дістають із каміння охристого кольору.

Серед багатьох динозаврів у регіоні також знайдено альвареззавридів - групу динозаврів, які мають схожість з птахами. Їх характеристики, такі як легкий череп, невеликий розмір тіла та кілеподібна грудна кістка, дозволяють вченим розглядати їх як родичів сучасних птахів.

Ці тварини досягали близько метра у висоту та набирали вагу близько 30 кг. Їхньою головною відмінністю була незвичайна будова скелета. Так, у динозаврів було повернено шию та хвіст, а задні кінцівки підвернуто під таз.

Нагадаємо, науковці з'ясували, що саме вбило динозаврів.

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