У Мілані археологи знайшли тіло юнака, який 'помер однією з найжахливіших смертей за всю історію'

У Мілані розкопали чоловіче тіло, поховане поблизу собору. З'ясувалося, що чоловік помер під час жахливих тортур, що застосовувалися в середньовічній Італії.

Скелет, знайдений біля собору в Мілані, належав чоловікові, який помер у віці від 17 до 20 років. Дослідники з Міланського університету, які вивчали його останки, виявили свідчення жорстоких травм, що свідчать про катування колесом, повідомили науковці у Journal of Archaeological Science.

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"Колесо" - це жахливий пристрій, який використовувався для публічної страти протягом століть. Його дія полягала в методичному ламанні кінцівок жертви, а потім виставлянні жертви на колесі, де вона могла помирати протягом днів.

Історичні записи свідчать, що колесо часто використовувалося проти людей, яких звинувачували в жахливих злочинах, а також проти тих, кого підозрювали в поширенні чуми. В цьому випадку дослідники вважають, що чоловік міг стати жертвою розлюченого натовпу, який вважав його "виродком".

Жахливі страждання чоловіка не закінчилися на колесі. Судово-медичний аналіз його черепа виявив сліди "незграбного обезголовлення", яке, ймовірно, стало остаточною стратою.

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Це жахливе відкриття дає нам уявлення про жорстокість середньовічного світу та про жахливі долі, які спіткали тих, хто не відповідав нормам.

Нагадаємо, в Англії виявили ліс віком 390 мільйонів років. Також в Англії знайшли надзвичайну рідкісну каблучку 17 століття.

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