У метеориті у Сомалі виявили два мінерали, раніше невідомі на Землі (фото)

Геологи виявили в метеориті в Сомалі два інопланетні мінерали, невідомі Землі. Вчені досліджували невеликий, 70-грамовий уламок впалої комети вагою 15 тисяч кілограмів, відомої як Ель-Алі.

Дослідники натрапили на невідомий мінерал у метеориті, беручи зріз. Лише після аналізу сегмента в лабораторії вони зрозуміли, що відкрили щось абсолютно нове, повідомляє Greek Reporter.

Вчені назвали один з мінералів "елаліїтом" на честь метеорита Ель-Алі. Інший назвали "елкінстантонітом" на честь професора Лінді Елкінс-Танто, віцепрезидента Міжпланетної ініціативи в Університеті штату Арізона.

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Метеорит Ель-Алі складається з понад трьохсот незнайомих елементів і заліза. Однак відкриття чогось нерідного для Землі стало несподіванкою для всіх.

Дослідники натрапили на метеорит Ель-Алі в 2020 році. Тоді, мабуть, більшість світу дізналася про нього.

Однак він мав довгу історію в усній культурі та стародавньому фольклорі народу Саар у Сомалі за багато років до того, як про нього дізналися західні вчені. Саари співали пісні про свою таємницю, могутність і магію понад п’ять століть.

Раніше науковці припустили, що астероїди можуть містити невідомі елементи з-поза Періодичної таблиці.

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