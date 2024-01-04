Розміром з футбольні поля: до Землі летять небезпечні астероїди

У перші дні нового року до Землі наближаються п'ять астероїдів різних розмірів, застерігають вчені Лабораторії реактивного руху NASA. Один із них, виявлений 1 січня, виявився справжнім гігантом - його розмір можна порівняти з двома футбольними полями.

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Найближче до Землі, на відстань 610 тисяч кілометрів, наблизився астероїд 2024 АА. Цей астероїд завдовжки лише 11 метрів і не становить загрози для планети.

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На відстань 1730000 кілометрів від Землі пролетить астероїд 2023 YR. Його довжина становить 37 метрів.

Астероїд 2019 КК5 пролетить на відстані 4 070 000 кілометрів. Його довжина становить 94 метри.

6 січня на відстань 2310000 кілометрів від Землі пролетить астероїд 2024 АС. Його довжина становить 26 метрів.

Найбільший астероїд з усіх, що наближаються до Землі, - 2002 AY1. Його довжина становить 219 метрів, що можна порівняти за розміром з двома футбольними полями. Однак він пролетить на відстані 5 800 000 кілометрів, що є безпечною відстанню.

Вчені запевняють, що за поточними даними, жоден з цих астероїдів не становить загрози для Землі. Однак спостереження за ними продовжуються, щоб виключити можливі ризики в майбутньому.

Раніше науковці припустили, що астероїди можуть містити невідомі елементи з-поза Періодичної таблиці.

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