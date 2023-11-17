У Марокко виявили римське місто 2 століття в чудовому стані

Марокканські дослідники оголосили про виявлення давнього римського міста 2 століття в столиці Рабат. Згідно з повідомленням агентства Xinhua, археологічна локація розташована біля відомого місця Челла, середньовічного мусульманського некрополя та туристичної атракції в Рабаті.

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Новий археологічний об'єкт, який включає портову зону, велику громадську лазню та цвинтар, розкриває життя людей у давньому Марокко близько 1800 років тому. Знайдена громадська лазня, розташована на площі близько 2000 квадратних метрів, стала однією з найбільших у своєму роді в давньому Марокко. Також археологи виявили безголову мармурову статую римської епохи.

За інформацією марокканського Міністерства молоді, культури та комунікацій, проєкт археологічних досліджень, із розкопками та археологічними дослідженнями, розпочався у квітні та був реалізований Національним інститутом археологічних наук та спадщини.

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