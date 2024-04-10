У Малайзії на пляж викинуло труп таємничої моторошної істоти (фото)

На пляжі Мелано Телук в Лунду, Малайзія, було виявлено розкладене тіло невідомої морської істоти. Ця незвичайна знахідка привернула увагу багатьох людей, адже подібні випадки трапляються досить рідко.

Офіційні особи, які помітили опухлу тушу в п'ятницю, 5 квітня, повідомили про це Сили цивільної оборони Саравака (APM). APM опублікували допис про цю подію в Facebook, завдяки чому про неї дізналося багато людей.

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Місцева газета New Sarawak Tribune повідомляє, що натовпи зібралися біля пляжу, щоб побачити цю дивну істоту. За словами експертів, ймовірно, це залишки кита, але зовнішній вигляд істоти нагадує деяких інших незвичайних істот, яких знаходили на пляжах по всьому світу.

Глобстери - це непізнані маси морської плоті, які іноді викидає на берег. Протягом всієї історії мореплавці розповідали про зустрічі з жахливими морськими монстрами, такими як кракени та русалки.

Нещодавно у Британії на пляжі знайшли величезного зубатого черв'яка, схожого на піщаних хробаків із "Дюни".

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