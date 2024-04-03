У Британії на пляжі знайшли величезного зубатого черв'яка, схожого на піщаних хробаків із ''Дюни'' (фото та відео)

26-річний Вілл Майлз, гуляючи пляжем біля пристані Ексмут у Девоні, натрапив на дивну істоту, схожу на "величезну п'явку з присоском, повною гострих, спрямованих усередину зубів".

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Цим монстром виявилась морська мінога - рідкісний вид, відомий тим, що смокче кров своєї здобичі. Колись широко поширені у Великій Британії, міноги зараз рідкісні через забруднення води та штучні бар'єри на річках, де вони розмножуються, пише dailymail.co.uk.

Знайдений екземпляр сягав 80 см - трохи менше, ніж зріст середньої дворічної дитини.

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Фото міноги, опубліковане Майлзом у Facebook, викликало жваве обговорення. Деякі користувачі порівняли істоту з піщаним черв'яком з науково-фантастичного роману "Дюна".

Морський біолог Ярко Гаверманс пояснив, що міноги протягом п'яти років живуть на дні, фільтруючи детрит. Потім вони перетворюються на дорослих особин, мігрують в море і паразитують на більших рибах і китах, часто вбиваючи свою здобич. Для розмноження міноги мігрують назад у річки.

Нагадаємо, у Британії жінка намагалася врятувати помпон від шапочки, вважаючи, що це їжак.

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