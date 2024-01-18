У лісах Амазонки знайшли долину 2000-річних поселень (фото)

Археологи виявили долину стародавніх загублених поселень у тропічних лісах Амазонки, де близько 2 тис. років тому могли проживати щонайменше 10 тис. осіб. Це один із найраніших прикладів сільськогосподарської цивілізації у тропічних лісах Південної Америки.

Серію земляних курганів та підземних доріг вперше помітив ще понад 20 років тому співробітник Французького національного центру наукових досліджень (CNRS) Стівен Ройстен. Але на той час археологу не вдалося зрозуміти, що це за конструкції і як вони були пов'язані між собою, пише Guardian.

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Сучасні технології допомогли дослідникам вивчити загадкову знахідку. Так, за допомогою лідара вчені виявили складну мережу споруд та доріг, приховану під пологом Амазонки.

"Це була загублена долина міст. І це просто неймовірно. Нещодавні відкриття показали нам, наскільки складне насправді минуле біля лісів Амазонії. Тут завжди існувала неймовірна різноманітність людей та поселень. І зараз ми дізнаємося про них більше", – зазначив Ройстен.

Поселення заселяли два осілі товариства — доіспанські культури кіломоп і упано. Вони мешкали тут у період між 500 роками до н. та 300–600 роками н.е. — час, який можна порівняти з епохою існування Римської імперії в Європі.

Оцінити точну чисельність населення складно. Вчені зазначають, що тут проживало не менше 10 тис. жителів, а на піку розвитку поселення, можливо, до 15 тис. або навіть 30 тис. осіб. Це можна порівняти з приблизно чисельністю населення Лондона римської епохи — на той момент найбільшого міста Британії.

Нагадаємо, в Італії знайшли розкішно прикрашені гробниці 2 та 4 століття нашої ери.

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