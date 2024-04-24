В кінці квітня та на початку травня: у які дні садити огірки, щоб дали багатий врожай

Коли та як садити огірки у відкритий грунт

Хочете виростити смачні огірки на дачі цього літа? Щоб влітку виростити на заміській ділянці огірки, вже наприкінці зими необхідно підготувати ґрунт.

Це лише загальні рекомендації з сайту apostrophe.ua. Слідкуйте за прогнозом погоди та садіть, коли встановиться тепла погода.

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Запам'ятайте:

Починайте готуватися вже наприкінці зими: ґрунт, ємності, насіння...

Вирощувати можна з розсади або без неї.

Сіяти у відкритий ґрунт найкраще в кінці квітня - на початку травня.

Чому саме тоді?

Огірки - теплолюбні, їм потрібна тепла ґрунту (+10-12°C) та повітря (+16°C).

Рання посадка може призвести до загнивання насіння або довгого проростання.

Швидкість проростання залежить від температури: +20°C - 14 днів +25°C - 10-12 днів +30°C - 7-10 днів



Де садити?

На сонячному місці, захищеному від вітру.

Після капусти, картоплі, цибулі, томатів, перцю або моркви.

Не садіть після гарбузових!

Місячний календар:

Квітень 2024: 18-21 числа

Травень 2024: 9-13, 17-22 числа

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