В Кенії знайшли висічені в скелі ігрові дошки віком 5000 років

Вчені з Єльського університету на чолі з професором Веронікою Ваверу зробили сенсаційне відкриття в Кенії: "аркаду" з висічених у скелях ігрових дощок для манкали та 19 поховань, яким понад 5 тисяч років.

Манкала - це стратегічна гра, популярна в Африці, з метою захопити більше фігур, ніж опонент. Її ранні версії знаходили в аксумітських поселеннях VIII століття н.е., а також в Стародавньому Єгипті та Римській імперії. Про це пише Heritage Daily.

Найдавніша відома дошка для манкали датується 5870 ± 240 роком до н.е., але знахідка в Кенії значно розширює хронологічні рамки.

Ваверу виявила "аркаду" випадково, розслідуючи інформацію про вивезення туристами доісторичних сокир з приватного заповідника.

Вік скель, на яких висічені дошки, сягає 400 мільйонів років, тому традиційні методи датування не підходять. Проте дослідниця описує місце знахідки як "долину, повну цих ігрових дощок, схожу на стародавню аркаду", що свідчить про давню ігрову традицію.

Окрім "аркади", на місці знайдено 19 поховань скотарських громад, які жили в цьому регіоні 5 000 років тому. Сліди заточування ножів на скелі свідчать про те, що тут відбувалися бенкети.

Ваверу та її команда шукають фінансування для подальшого вивчення цього унікального місця, яке може розкрити багато нового про життя людей минулого.

Відкриття "аркади" не лише проливає світло на давнє коріння манкали, але й свідчить про багату культурну історію Кенії. Подальші дослідження можуть принести ще більше сюрпризів і цінної інформації про людську діяльність в епоху, що давно минула.

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Цікаві факти:

Манкала - це не просто гра, а й спосіб тренувати стратегічне мислення,рахунок та пам'ять.

В деяких культурах манкала використовується для вирішення суперечок та прийняття важливих рішень.

Існує безліч варіантів манкали, які відрізняються правилами та кількістю лунок на дошці.

Відкриття "аркади" в Кенії - це важливий крок у розумінні давніх культур та традицій Африки. Подальші дослідження цього місця можуть дати нам цінну інформацію про життя людей, які жили тисячі років тому.

Нагадаємо, археологи знайшли скам'янілості рідкісного дерева, що росло на Землі 350 млн років тому.

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