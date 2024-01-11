У Кембриджському університеті будівельники випадково виявили середньовічні настінні розписи (фото)

Будівельники, які відновлювали дах будівлі 16-го століття в коледжі Христа Кембриджського університету, виявили три настінні малюнки, приховані за дерев'яною балкою даху. Знахідки зображують увінчаний порткулліс, короновану червону ланкастерську троянду та третій мотив, який частково затемнений.

Усі ці мотиви є елементами родинного герба засновниці коледжу Христа, леді Маргарет Бофорт, матері короля Генріха VII. Про це повідомляє The History Blog.

Картини були знайдені у Першому дворі, найстарішій частині коледжу Христа, яка датується 15 століттям, на даху над північно-західною стіною оригінальної бібліотеки. Навколо творів мистецтва було нанесено вапняне покриття, щоб виділити їх.

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Рідко трапляється, щоб такі фрески пережили століття реконструкцій. Вони були недорогими прикрасами, тому було мало стимулів докладати зусиль щодо їх збереження, коли в будівлі були внесені зміни.

Дослідники перевірили архіви після того, як фрески були повторно виявлені, а остання розповідь очевидців про настінний розпис була записана приблизно в 1738 році. Картини збереглися через недбалість завдяки їхньому закритому розташуванню на даху.

Нагадаємо, в Італії знайшли розкішно прикрашені гробниці 2 та 4 століття нашої ери.

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