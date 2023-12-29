У Камбоджі викопали 6 унікальних статуй з пісковику часів Кхмерської імперії

У камбоджійському археологічному парку Ангкор археологи, що працюють у храмовому комплексі Та Пром, зробили незвичайне відкриття. Під час реставраційних робіт вони відкопали шість статуй із пісковику, які дають змогу зазирнути в багату історію цього стародавнього місця.

Про це пише Heritage Daily.

Та Пром, також відомий як "пращур Брахми", був заснований Джаяварманом VII, ключовою фігурою в Кхмерській імперії. Будівництво храму розпочалося наприкінці XII — на початку XIII століття нашої ери. На відміну від храмів-пірамід або храмів-гори, типових для тієї епохи, Та Пром збудували за "пласкішим" кхмерським проєктом.

Після розпаду Кхмерської імперії в XV столітті храм був покинутий і поступово покрився лісом. У 2000 році Та Пром став популярним туристичним місцем після того, як на його території зняли частини фільму "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць".

Нещодавні реставраційні роботи в храмі призвели до дивовижного відкриття. Під платформою біля південних воріт споруди археологи виявили шість статуй із пісковика, які століттями лежали під завалами.

Серед цих статуй були зображення Будди, якого прикриває змієподібний нага, а також Авалокітешвари, шанованої бодгісаттви. Крім того, серед знахідок були дві пошкоджені статуї та архітектурний фронтон, прикрашений складним різьбленим зображенням Будди.

Це відкриття проливає світло на релігійну та мистецьку спадщину Та Пром, пропонуючи поглянути на духовні вірування та майстерність стародавньої кхмерської цивілізації.

Читайте також: У Німеччині виявили стоянку епохи мезоліту з могилою мага-шамана

"Це надзвичайно важливе відкриття, яке дає нам унікальний погляд на історію Та Пром", - заявив Нет Саймон із Департаменту збереження храмів та археології управління APSARA. "Статуї, які ми виявили, свідчать про багату релігійну та культурну спадщину цього місця".

Відкриття цих статуй не лише збагачує наше розуміння минулого храму, але й надає захопливу можливість для подальших досліджень. Такі знахідки роблять значний внесок у складання пазла цього історичного місця і можуть надихнути на додаткові відкриття про культуру і звичаї Кхмерської імперії.

Нагадаємо, розгадано походження 2000-річного тіла у Британії: померлий був з України.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!