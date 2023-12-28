Розгадано походження 2000-річного тіла у Британії: померлий був з України (фото)

На території Кембриджширу археологи знайшли добре збережений скелет людини віком приблизно 2000 років. Особливість цього знахідки полягає в тому, що проведений аналіз ДНК виявив, що цей юнак належав до кочового народу сарматів.

Відео дня

Доктор Марина Сілва з лабораторії геноміки Інституту Френсіса Кріка в Лондоні розкодувала ДНК скелета, взявши зразок з його внутрішнього вуха. Попри те, що ДНК була фрагментованою і пошкодженою, вдалося визначити, що вона суттєво відрізняється від інших британських римлян, пише BBC.

Читайте також: У Німеччині виявили стоянку епохи мезоліту з могилою мага-шамана

За даними аналізу, встановлено, що юнак походив із найвіддаленіших куточків Римської імперії, а саме з територій на півдні Росії, Вірменії та України. Отже, вперше надано біологічне підтвердження того, що сармати мали відношення до римської провінції Британії та проживали не лише в містах, а й у сільській місцевості.

Докладний аналіз зубів юнака виявив зміни в його харчуванні з часом. Початково він споживав просо та сорго, характерні для територій, де проживали сармати. Проте, згідно з експертами, коли він виріс, його раціон збагатився пшеницею, яка є розповсюдженою в Західній Європі.

Знахідка дала змогу висунути припущення, що юнак, іменований Оффорд Клуні 203645, може бути сином кавалерійського солдата або його рабом. Докази ДНК також вказують на те, що сарматська кіннота була включена до римської армії, яка була відправлена в Британію, що підтверджує припущення археологів.

Це дослідження відкриває нові можливості для розуміння історії та міграцій людей, дозволяючи долучити біологічні дані до історичних фактів, які дотепер вивчалися на основі документів та археологічних свідчень.

Нагадаємо, у Китаї знайшли стародавнє місто Чан-ань віком 3000 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!