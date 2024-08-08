У якій послідовності проїдуть перехрестя танк, швидка, поліція та вантажівка: незвична задача на знання ПДР (відео)

На перехресті швидка допомога має намір повернути ліворуч, поліція – проїхати прямо. Своєю чергою танк планує повернути ліворуч, а вантажівка – праворуч.

В якій послідовності роз'їдуться ці транспортні засоби? Про це розповіли pdr2024tests.

Перехрестя нерегульоване. На ньому також відсутні знаки пріоритету.

На вантажівці видно помаранчевий проблисковий маячок, який згідно з пунктом 3.6 ПДР не надає переваги руху. Своєю чергою проблискові маячки швидкої допомоги та поліції свідчать, що вони мають перевагу у русі.

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Таким чином швидка та поліція проїдуть перехрестя першими, за домовленістю, оскільки мають рівнозначні права на перехресті.

У танка та вантажівки жодних переваг немає, тому вони роз'їдуться за пунктом 16.13 ПДР – перед поворотом ліворуч водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо чи праворуч. Отже, танк має поступитися вантажівці.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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