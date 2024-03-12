О котрій годині треба засинати, щоб прокидатись бадьорим: поради експертів

Неякісний сон може серйозно позначитися на самопочутті, спричиняючи тривожність, хронічну втому, знижений імунітет. Від поганого сну можна навіть набрати вагу. На жаль, у сучасному шаленому ритмі життя проблеми зі сном стають дедалі поширенішими. Втім, є хороша новина - режим сну можна скоригувати і налагодити. Про це пише ТСН.

Ідеальний час для здорового сну

Неврологи наголошують на важливості тривалого й міцного нічного сну як запоруки бадьорості, продуктивності та відпочинку для організму. Дослідження показують, що найсприятливіший час для засинання - період між 22:00 та 23:00. Регулярне дотримання цього графіка полегшить ранкове пробудження та дозволить тілу працювати на повну.

Ризики пізнього засинання

Науковці застерігають, що найнебезпечнішим для здоров'я є засинання після опівночі, адже це може "зсунути" біологічний годинник із негативними наслідками, зокрема для серцево-судинної системи. Люди, які засинають раніше 23:00, рідше страждають від серцевих недуг.

Переваги раннього засинання:

- Підвищена активність і продуктивність протягом дня

- Покращений емоційний стан, менший ризик депресії

- Зниження ймовірності захворювань, як от діабету

- Здоровий вигляд шкіри без набряків та темних кіл під очима

Важливість сонної рутини

Дослідники також наголошують на користі "сонної рутини" - дотримання сталого часу засинання як у будні, так і у вихідні дні. Це допомагає налагодити біологічний годинник та полегшити процес засинання. Перед сном рекомендується відмовитися від гаджетів і ТБ, натомість практикувати читання, слухати розслаблюючу музику чи медитувати. Для якісного сну також корисно збагачувати раціон овочами, фруктами, клітковиною, багато пити рідини та вживати молочні продукти.

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Якщо ж трапляється безсонна ніч, для ранкового пробудження можна скористатися такими способами: провітрити приміщення, залишитися голодними (оскільки перетравлювання їжі викликає сонливість), зробити контрастний душ, випити каву чи напій з кофеїном (але не надто багато), а також збільшити вживання звичайної води.

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