Може негативно вплинути на сон та самопочуття: чому не варто спати під електроковдрою

Фахівці попереджають, що користування електричною ковдрою під час сну може мати негативний вплив на ваше здоров'я. Цей ризик полягає у можливому ненавмисному перегріванні тіла. Медичні експерти вказують, що деякі стани здоров'я, такі як діабет, можуть спричиняти розвиток периферичної нейропатії, яка включає у себе ушкодження периферичних нервів.

Про це пише The Mirror.

Периферична нейропатія розвивається, коли нерви, які знаходяться в кінцівках тіла, таких як руки, стопи і кисті, пошкоджуються. Це може призвести до відчуття болю, поколювання та оніміння. Медики попереджають, що ці симптоми можуть зменшити чутливість до тепла, особливо під час сну.

Доктори Єва Глейзер та Елізабет Ко пояснюють, що це може підвищити ризик перегрівання під час сну з електричною ковдрою або навіть може призвести до отримання опіків в місцях прямого контакту з цим пристроєм.

Хоча існують повідомлення про випадки смерті від теплового удару, спричиненого електричними ковдрами, лікарі наголошують, що вони є дуже рідкісними. Крім того, ковдри з обігрівом можуть негативно впливати на якість сну.

Наукові дослідження також вказують на те, що тепература нашого тіла знижується на 1-2 градуси вночі, що сприяє покращенню якості сну. Експерти припускають, що нагріте спальне середовище може заважати цим нічним температурним коливанням і впливати на якість сну.

Також вчені виявили, що ковдри з обігрівом створюють електричні та магнітні поля надзвичайно низької частоти, що негативно впливає на стан здоров‘я.

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Замість використання електричної ковдри протягом усієї ночі, лікарі рекомендують попередньо підігрівати ліжко за годину до сну і вимикати ковдру, коли ви лягаєте спати. Іншим варіантом є використання кількох шарів простих ковдр вночі.

Необхідно пам'ятати, що електричну постільну білизну ніколи не слід використовувати для немовлят або осіб, які не можуть самостійно контролювати рухи.

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