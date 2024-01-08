В Ізраїлі поряд з Газою виявили стародавні жорна вагою понад 10 кг (фото)

В Ізраїлі офіцери запасу під час патрулювання виявили старовинний базальтовий інструмент вагою понад 10 кг, який використовувався для перемелювання пшениці. Знахідку зробили біля кордону з Газою підполковник Яір Амізур та майор Еліашів Богбут.

За словами археологів, знайдені жорна були привезені здалеку. Про це повідомляє Ynet News.

Управління старожитностей Ізраїлю повідомило, що жорна, подібні до знайденого, зазвичай використовувалися для помелу сухих продуктів, таких як зерна та сочевиця. Ці інструменти для подрібнення, необхідні для виробництва борошна.

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Тим часом у промислових районах використовувалися жорна для перемелювання борошна у більшій кількості. Інструмент для шліфування зберігся надзвичайним чином. Такі знаряддя використовувалися в різні періоди від біблійних часів.

Нагадаємо, у пустелі Сахара знайшли древній малюнок віком 5000 років.

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