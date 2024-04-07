В Ізраїлі знайшли підземне величезне підземне укриття віком 2000 років (фото)

Археологи на півночі Ізраїлю знайшли величезний підземний сховок, що складається з вузьких тунелів і великих кімнат. Попередньо встановлено, що укриття вирили єврейські селяни майже 2000 років тому під час повстання проти Римської імперії.

Знайдений величезний підземний сховок на півночі Ізраїлю, що складається з вузьких тунелів і більших кімнат, вразив археологічну спільноту своїм масштабом та складністю, повідомляє The Jerusalem Post.

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Археологи розкопали цей лабіринт у місці під назвою Хукок, де відсутні ознаки руйнування, що свідчить про те, що бойові дії не досягли цього району. Ця знахідка стала першою схованкою такого масштабу епохи Бар-Кохби, знайденою на північ від Єрусалиму.

Лабіринт складається з тісних тунелів і більших кімнат, які використовувалися для порятунку цілих сімей. Серед артефактів, знайдених під час розкопок, була бронзова каблучка, що підійде на палець дитини, а також інші предмети, які датуються часами Бар-Кохби.

Археологи залишаються під враженням від масштабу і складності цього комплексу і відзначають, що їхня робота ще не завершена. Є багато інших нір, які потрібно очистити, і можливо, ще більше артефактів, які розкажуть про життя на Святій Землі 2000 років тому.

Нагадаємо, археологи знайшли в Помпеях будівельний майданчик часів Древнього Риму.

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