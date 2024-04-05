Археологи знайшли у Британії залишки обіду віком 2850 років (фото)

Нещодавно вчені з Кембриджського університету зробили неймовірну знахідку. Вони знайшли залишки обіду віком 2850 років, що датується епохою бронзового віку.

Відкриття було зроблено на території Must Farm, стародавнього поселення бронзового віку, розташованого недалеко від Пітерборо, Англія. Це місце вже відоме як "британські Помпеї" завдяки винятковому стану збереження артефактів, пише CNN.

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Серед знахідок археологів: ложка, кинута в миску з недоїденою кашею. Дерев'яні відра, одне з яких використовувалося як імпровізована обробна дошка. Керамічні вироби, включаючи горщик з кашоподібною сумішшю пшеничного борошна та тваринних жирів. Дерев'яна лопаточка, що використовувалась для перемішування їжі.

Археологи зазначили: ця знахідка дає нам унікальну можливість зазирнути в життя людей бронзового віку та свідчить про раціон людей бронзового віку.

Зокрема, науковці з'ясували, що рештками на тарілці була каша з пшеничного борошна та тваринних жирів. У давнину люди використовували дерев'яні відра, керамічні горщики та ложки.

Нагадаємо, археологи знайшли в Помпеях будівельний майданчик часів Древнього Риму.

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