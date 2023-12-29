В Ізраїлі виявили перстень, який міг належати Понтію Пілату (фото)

Перстень віком 2000 років, який був знайдений 50 років тому поблизу Єрусалима, цілком можливо, носив Понтій Пілат. Він був римським префектом Юдеї в 26-37 роках нашої ери.

Пілат служив п'ятим префектом римської провінції Юдея під час правління римського імператора Тиберія під час ймовірного життя Ісуса. Перстень містить напис грецькими літерами "Пілатон" (ΠΙΛΑΤΟ), повідомляє Greek Reporter.

Він виготовлений із мідного сплаву та зображує кратер – велику посудину для вина. Напис розташований навколо кратера, утворюючи одне слово, схоже на "Pilato".

Інтригуючий артефакт був одним із багатьох предметів, знайдених у гробниці Ірода, але лише нещодавно археологи спробували витлумачити цікавий напис.

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Деякі вчені вважають, що каблучка справді є справжнім артефактом, який належав самому Понтію Пілату. Вони стверджують, що напис є чітким посиланням на ім’я префекта, а проста конструкція з мідного сплаву узгоджується з каблучками, які зазвичай носили римські чиновники його рангу.

Інші вчені викликали сумніви щодо автентичності каблучки. Вони зазначають, що напис також можна інтерпретувати як два окремих слова, "PI" і "LATO", які можуть стосуватися інших осіб або понять, не пов’язаних з Понтієм Пілатом. Вони також стверджують, що дизайн і майстерність каблучки не відповідають персням римських префектів.

Нагадаємо, у Перу виявили геогліфи котів та людиноподібних фігур 30 року до нашої ери.

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