В Ізраїлі виявили найдавніші докази операції на мозку (фото)

Ізраїльська археологічна група виявила значні артефакти "незвичайної" операції на мозку, проведеної приблизно в 1500 р. до н. е. Вважається, що особи, чиї рештки були виявлені, були братами.

В одному з черепів був отвір розміром 30 квадратних міліметрів у лобовій кістці. Цей отвір утворився під час хірургічного видалення частини черепа в рамках старої медичної практики, відомої як трепанація, повідомляє Greek Reporter.

Трепанація була універсальним, широко поширеним видом хірургії протягом тисяч років. Але на Близькому Сході це траплялося не так часто – у всьому цьому регіоні лише близько десятка прикладів трепанації.

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Розслідування привело дослідників до висновку, що одному з братів зробили трепанацію під кутом, яка є спеціальним видом черепної хірургії. Метод передбачає прорізання чотирьох ліній через череп, щоб створити квадратний отвір.

Процедура була виконана на елітній людині з аномаліями розвитку та інфекційним захворюванням. Такий вид лікування був дуже мало поширений у цій місцевості і доступний лише заможним.

Згідно з результатами аналізу кісток, обидва брати страждали якимись хронічними захворюваннями. У дослідників склалося враження, що заможні брати провели деякий час у Мегіддо в 15 столітті до нашої ери.

Вважається, що один із братів помер у підлітковому віці або на початку 20 років, а інший помер у віці від 20 до 40 років, можливо, обидва через інфекційне захворювання.

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