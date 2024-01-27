У Великій Британії знайшли рідкісну золоту застібку для сукні віком 3000 років (фото)

Британський музей повідомив про нові археологічні знахідки, які були внесені до списку Portable Antiquities Scheme (PAS) - програми, в рамках якої реєструються артефакти, знайдені звичайними людьми.

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Однією з найцікавіших знахідок стала мініатюрна дерев'яна фігурка, знайдена на березі Темзи в Лондоні. Жінка, яка знайшла її, Кароліна Наннелі, повідомила, що фігурка має два обличчя: з одного боку - людський череп, з іншого - жіноче обличчя, пише The Guardian.

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На думку дослідників, це посилання на крилату фразу Memento mori ("Пам'ятай про смерть"), яка нагадує про тлінність буття і неминучість смерті.

Крім того, на цьому ж місці були знайдені чотки, вирізані з кістки. Вони датуються приблизно 1450 роком і знаходяться в чудовому стані.

Ще однією цікавою знахідкою стала золота застібка для сукні, знайдена шукачем скарбів Джонатаном Нідемом на ораному полі в Стаффордширі.

Експерти встановили, що застібка була зроблена в Ірландії близько 3 тис. років тому. Вона є однією з семи подібних застібок, виявлених в Англії та Уельсі, і однією з тих, що найкраще збереглися.

Раніше у Британії виявили дивовижний римський додекаедр.

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