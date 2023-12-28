В Ізраїлі виявили 1500-річну візантійську лампу біля кордону з Газою (фото)

Ізраїльські солдати резерву з 282-го артилерійського полку виявили неподалік кордону з Газою добре збережену 1500-річну масляну лампу візантійської епохи. Вони натрапили на артефакт у плацдармі на території Ізраїлю.

Заінтригований круглою формою та вкритим брудом зовнішнім виглядом, солдат почистив його та, усвідомивши його значення, поділився зображенням у соціальних мережах. Про це повідомляє HindustanTimes.

Археологи підтвердили, що артефакт був "сандаловою свічкою" візантійського періоду, ймовірно, 5-6 століттям нашої ери.

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Відповідно до ізраїльського законодавства, будь-який рукотворний об’єкт, створений до 1700 року, повинен бути переданий археологам протягом 15 днів. IAA та IDF співпрацюють, щоб зберегти історичні та археологічні знахідки, а генеральний директор IAA Елі Ескусідо висловив вдячність солдатам за пильність і громадянську відповідальність.

"Війна часто наражає нас на надзвичайні ситуації, навіть на археологічному фронті. Земля Ізраїлю, особливо цей прилеглий регіон, має багату історію та стародавні скарби", – зазначив Ескосідо.

Нагадаємо, у Перу виявили геогліфи котів та людиноподібних фігур 30 року до нашої ери.

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