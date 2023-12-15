В Італії виявили стародавній римський будинок із приголомшливою мозаїкою (фото)

У Римі археологи виявили розкішну віллу пізньої республіканської епохи з вражаючою настінною мозаїкою. Мозаїка датується останніми десятиліттями 2 століття до нашої ери.

Вона є настільки винятковою, що вказує на те, що власник вілли мав сенатський ранг. Про це повідомляє The History Blog.

Віллу виявили під час дослідження комерційної вулиці, яка сполучала річковий порт на Тибрі з Римським форумом. Вулиця була вздовж зернових складів, побудованих правою рукою Августа, Марком Віпсанієм Агріппою, після того, як його було обрано едилом.

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У великій кімнаті була знайдена надзвичайна мозаїка, що покриває всю стіну. Створена в так званому "сільському" стилі з різноманітними матеріалами, включаючи єгипетську блакитну плитку, скло, шматочки білого мармуру, фрагменти травертину, грубу гальку вулканічної пуццолани та морські черепашки.

Архітектурний фон складається з чотирьох купольних храмів, визначених пілястрами, прикрашеними вазами, наповненими квітами лотоса та листям виноградної лози. Є купи зброї та карнизів, страшні кельтські військові труби, кораблі з тризубами та керми трієр.

Люнет над архітектурним декором містить пейзаж міста зі скелею над морем. Три великі кораблі, один з піднятими вітрилами, перетинають воду. Місто оточують оборонні стіни з вежами та воротами.

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