В Іспанії виявили свинцеву кулю з написом імені Цезаря (фото)

У Монтіллі, Андалусія, на півдні Іспанії, археологи виявили ​​свинцеву кулю з іменем Юлія Цезаря та іберо-римського міста Іпска. Це перший випадок, коли напис імені Юлія Цезаря був знайдений на цьому типі снаряда на Піренейському півострові.

Це також перша куля, на якій написано топонім Іпска. Насправді, перший топонім будь-якого міста в римській Іспанії, коли-небудь знайдений на кулі з пращі, повідомляє The History Blog.

Практика нанесення написів на свинцеві снаряди для рогаток сягає Греції в 5 століття до н.е. і продовжувалася в епоху ранньої Римської імперії. Глиняні форми, які використовувалися для виготовлення пострілів, мали надрізи, щоб після затвердіння снаряд мав рельєфний напис на корпусі.

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Типи написів зазвичай включали ім'я виробника, військового командира, легіону або місця, де вони мали бути дислоковані. Це одна з 18 свинцевих куль, виявлених у безпосередній близькості від місця знахідки під час сільськогосподарських робіт або випадково.

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