У Казахстані виявили 1500-річні золоті пряжки із зображенням правителя на троні (фото)

У Казахстані археологи виявили дві золоті прикраси в 1500-річній гробниці, які містять найдавніші відомі зображення великого хана, або "кагана" Гьоктюрків. Кочова конфедерація тюркомовних народів, які жили в регіоні.

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Розкішні золоті таблички зображують коронованого суверена, який велично сидить на троні в позі святого й оточений слугами. Про це повідомляє Live Science.

Це чітко зображує священний характер влади в давньотюркському суспільстві. Знахідки взяті з місця Елеке Сази поблизу віддаленого східного кордону Казахстану з Китаєм та Монголією.

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Археологи вважають, що каган, зображений на обох плитах, був членом правлячого клану Ашина і, можливо, був родичем князя Гьоктюрка.

Гробниця Ґоктюрка шостого століття зберігає останки вельможі, ймовірно, "тегіна" місце поховання якого до сьомого століття перетворилося на "культовий меморіальний комплекс", який обожнював померлого.

Дві золоті таблички були знайдені в центральній камері гробниці, де князь був кремований; одна була сильно пошкоджена вогнем кремації.

Каган зображений у центрі кожної таблички, у вишуканій короні та сидить на троні, на якому зображено двох коней; його оточують двоє слуг, що стоять на колінах, і пропонують їжу з тарілки та миски.

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