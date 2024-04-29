В Іспанії знайшли увіткнутим в землю унікальний меч 'Екскалібур': знахідка датується 10 століттям (фото)

Археологи в Іспанії розгадали таємницю 30-річної знахідки – меча, який вони назвали "Екскалібур" через його схожість з легендарним мечем короля Артура.

Меч був знайдений у 1994 році під час розкопок у старому місті Валенсії, розташованому на східному узбережжі Іспанії. Протягом багатьох років його походження та вік залишалися невідомими, повідомляє міська рада Валенсії.

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Нещодавнє дослідження, проведене Археологічною службою (SIAM) міської ради Валенсії, встановило, що меч походить з 10 століття, тобто йому понад 1000 років.

Аналіз показав, що меч має ісламське походження, що робить його унікальною знахідкою для Валенсії, де такі артефакти рідко зустрічаються.

Меч ісламської епохи, знайдений у Валенсії. Джерело: Ajuntament València @AjuntamentVLC/twitter.com Меч ісламської епохи, знайдений у Валенсії. Джерело: Ajuntament València @AjuntamentVLC/twitter.com

Меч ісламської епохи, знайдений у Валенсії. Джерело: Ajuntament València @AjuntamentVLC/twitter.com Меч ісламської епохи, знайдений у Валенсії. Джерело: Ajuntament València @AjuntamentVLC/twitter.com

Меч ісламської епохи, знайдений у Валенсії. Джерело: Ajuntament València @AjuntamentVLC/twitter.com Меч ісламської епохи, знайдений у Валенсії. Джерело: Ajuntament València @AjuntamentVLC/twitter.com

Меч ісламської епохи, знайдений у Валенсії. Джерело: Ajuntament València @AjuntamentVLC/twitter.com Меч ісламської епохи, знайдений у Валенсії. Джерело: Ajuntament València @AjuntamentVLC/twitter.com

"Це перша знахідка такого роду в ісламську епоху у Валенсії", - зазначив археолог Хосе Мігель Осуна, який керував дослідницьким проєктом.

18-дюймовий клинок має руків'я, прикрашене бронзовими пластинами та насічками для поводження, що характерно для ісламського періоду.

Розмір меча та відсутність щитка для рук свідчать про те, що він міг використовуватися воїнами епохи андалузького халіфату.

"Завдяки археологічній стипендії, скликаній міською радою Валенсії, археолог Хосе Мігель Осуна проводить детальне дослідження металевих об'єктів, що належить до римських часів до періоду пізнього середньовіччя, і де виявлено нову виняткову знахідку. , який ми назвали Excalibur de Roc Chabàs, оскільки він дуже схожий на легендарний меч короля Артура", - сказав Хосе Луїс Морено, радник Валенсії з питань культури, спадщини та культурних ресурсів.

Нагадаємо, у Німеччині знайшли скульптуру дивного божества з тілом змії.

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