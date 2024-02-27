В Ірані знайшли 3000-річні скелети дев'яти дітей, серед яких були немовлята та ембріони (фото)

Археологи з Тегеранського університету оголосили про доісторичну знахідку на стародавньому кладовищі в районі Сегзабад провінції Казвін, Іран.

Під час розкопок, які очолював доктор Мустафа Дех Пахлаван, було виявлено останки кількох дітей, немовлят і ембріонів, а також двох коней, двох кіз і вівці, вік яких сягає 3000 років, пише arkeonews.

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"Цей комплекс площею п'ять квадратних метрів і висотою 120 см, вагою близько 10 тонн включає останки дев'яти дітей, немовляти і ембріона, останки двох дорослих коней, двох кіз і вівці", – прокоментував керівник розкопок доктор Мостафа Дехпахлаван.

Він заявив, що на східному кладовищі Кара-Тепе в широкому масштабі було отримано важливі докази наявності п’яти шарів поховань і могил один на одному. На цьому кладовищі могили не мають певного спрямування. Їх кордони оточені кількома глинистими грядами.

"Абортовані плоди та немовлят ховали в глиняних горщиках. У всіх могилах знайдено без винятку останки тварин, таких як кіз, незрілих овець, корів, верблюдів, коней, що свідчить про те, що тварин ховали поруч із померлими", – додав науковець.

На кладовищі також знайдено скелет дитини поруч із глиняним посудом, що може свідчити про "особливий соціальний статус" померлого, а також поховальні прикраси, такі як бронзові браслети, каблучка та залишки намиста з каменю, бронзи та слонової кістки.

Нагадаємо, в Іспанії знайшли печеру-гробницю, у якій лежали тисячі скелетів людей і тварин.

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