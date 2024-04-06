В Ірані виявили 2500-річну будівлю легендарної імперії Ахеменідів (фото)

У малодослідженому східному регіоні Ірану команда археологів виявила залишки суцільної круглої глинобитної споруди, яка мала шість окремих веж. Стародавня споруда, яка була побудована на рукотворному кургані, відомому як Таппе Тахчар-Абад, датується шостим століттям до нашої ери, епохою легендарної імперії Ахеменідів.

Це означає, що будівлі та її вежам принаймні 2500 років. Про це повідомляє Ancient Origins.

Дивовижна фортеця була виявлена ​​поблизу міста Бірджанд в провінції Південний Хорасан. Це архітектурна реліквія давніх часів, коли Іран був центром видатних цивілізацій.

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Вона демонструє винахідливість будівельників Ахеменідів та їхнє майстерне володіння глинобитними техніками будівництва в період імперії Ахеменідів, яка процвітала з 550 по 330 рік до нашої ери.

Розкопки в регіоні Хорасан почалися в 2009 році і тривають донині. Однак через віддаленість і безплідну природу цього району було проведено лише чотири сезони розкопок. Остання знахідка Ахеменідів є, мабуть, найдраматичнішим відкриттям, зробленим у цьому місці, яким довго нехтували.

Нагадаємо, археологи знайшли в Помпеях будівельний майданчик часів Древнього Риму.

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