В Ірані виявили 2500-річну будівлю легендарної імперії Ахеменідів (фото)
У малодослідженому східному регіоні Ірану команда археологів виявила залишки суцільної круглої глинобитної споруди, яка мала шість окремих веж. Стародавня споруда, яка була побудована на рукотворному кургані, відомому як Таппе Тахчар-Абад, датується шостим століттям до нашої ери, епохою легендарної імперії Ахеменідів.
Це означає, що будівлі та її вежам принаймні 2500 років. Про це повідомляє Ancient Origins.
Дивовижна фортеця була виявлена поблизу міста Бірджанд в провінції Південний Хорасан. Це архітектурна реліквія давніх часів, коли Іран був центром видатних цивілізацій.
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Вона демонструє винахідливість будівельників Ахеменідів та їхнє майстерне володіння глинобитними техніками будівництва в період імперії Ахеменідів, яка процвітала з 550 по 330 рік до нашої ери.
Розкопки в регіоні Хорасан почалися в 2009 році і тривають донині. Однак через віддаленість і безплідну природу цього району було проведено лише чотири сезони розкопок. Остання знахідка Ахеменідів є, мабуть, найдраматичнішим відкриттям, зробленим у цьому місці, яким довго нехтували.
Нагадаємо, археологи знайшли в Помпеях будівельний майданчик часів Древнього Риму.
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