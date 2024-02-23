В Єрусалимі знайшли рідкісну кам’яну скриньку віком 2000 років (фото)

Рідкісний багатокамерний кам’яний контейнер, що датується часами Другого Храму (близько 2000 років тому) знайшли під час розкопок у Місті Давида, що є частиною національного парку Єрусалимські стіни.

Квадратний ящик розміром 30 на 30 см був висічений з м'якого вапняку і розділений всередині на дев'ять однакових за розміром відділень. Контейнер із кількома відділеннями було виявлено в шарі руйнувань усередині стародавнього сховища, датованого кінцем періоду Другого храму, який колись стояв уздовж Паломницької дороги в Місті Давида, пише IFLScience.

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Сторони коробки чорні, що вказує на те, що вона була спалена, ймовірно, під час подій Великого єврейського повстання, яке зрештою призвело до знищення Єрусалиму.

Дослідники припускають, що коробку використовували в комерційних цілях, наприклад для демонстрації попередньо відміряних товарів.

Фрагменти іншої подібної коробки були виявлені приблизно 50 років тому археологом Нахманом Авігадом під час розкопок у Єврейському кварталі. Цікаво, що всі подібні ящики були виявлені в Єрусалимі, переважно в місті Давида. Однак нещодавно виявлена ​​скринька є єдиним повним прикладом. На цьому етапі досліджень археологи все ще гадають, для чого саме вона використовувалася.

За словами старшого куратора археологічного відділу Музею Ізраїлю в Єрусалимі, "коробку знайшли розбитою на шматки з відсутніми частинами. Ці фрагменти відреставрували й віддали на збереження у музей.

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