У гробниці в Болгарії знайшли унікальний медальйон імператора (фото)

Регіональний історичний музей Велико-Тирново в Болгарії оголосив про знахідку надзвичайно рідкісного римського медальйона з зображенням імператора Каракалли. Медальйон був знайдений на кладовищі поблизу села Нова Варбовка на південному сході країни.

Медальйон датований 214 роком н.е. і був викарбуваний у місті Пергам у Малій Азії (нинішня Туреччина). На ньому зображено імператора Каракаллу з одного боку і богиню Афіну – з іншого. Напис на медальйоні давньогрецькою мовою вшановує візит імператора до Пергаму, пише Arkeonews.

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Медальйон був знайдений на римському кладовищі, яке використовувалося багатими землевласниками. Разом з ним були знайдені інші високостатусні могильні речі, такі як монети, прикраси та скляні посудини.

Ось такий вигляд має перший медальйон імператора Каракалли, який був знайдений на території Болгарії:

Одна з могил містила останки маленької дитини. Дитина була похована з парою золотих сережок, дитячими прикрасами зі скляних намистин, керамічною амфорою та двома скляними пляшечками для сліз.

У другій могилі знаходилися останки дорослих чоловіка і жінки. Їх поховали з золотими сережками, позолоченою підвіскою з бусинкою та посрібленою фібулою.

Вчені вважають, що родина, похована на цьому кладовищі, була високопоставленою. Їхні багатства свідчать про те, що вони жили в маєтках на адміністративній території Нікополя-ад-Іструм протягом 3-го століття н.е.

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