У Греції виявили монументальний акведук 2 століття нашої ери

Археологи виявили значну частину акведука Адріана, монументальної гідротехнічної споруди, датованої II століттям нашої ери. Цю знахідку зробили під час розкопок у Тенеї, давньогрецькому місті поблизу Коринфа. Відкриття проливає світло як на інженерні дива минулого, так і на багату історію регіону.

Про це пише Arkeonews.

Поряд з акведуком археологи розкопали скарб з 29 рідкісних срібних давньогрецьких монет, датованих кінцем VI століття до н. е. — 330-ми роками до н. е. Серед цих монет — одні з найрідкісніших та найбільш історично значущих, зокрема статери з різних регіонів, на яких зображені визначні події, як-от боротьба Геракла зі зміями.

Ще більш унікальним є зв'язок цього відкриття з ритуальними артефактами, виявленими в попередні роки. Присутність жіночих і тваринних фігурок, мініатюрних посудин та інших ритуальних предметів надає розкопкам виразного церемоніального характеру, додаючи шар містики до історичного наративу.

Розкопки, розташовані приблизно за 80 кілометрів на південний захід від Афін, надали археологам унікальну можливість дослідити сегмент Адріанового акведука, що відповідав за постачання води до стародавнього міста Коринф зі Стімфала. Акведук, знайдений біля римських лазень вздовж річки Каркана, вважається одним з найбільших гідравлічних досягнень Греції II століття нашої ери.

Структура, розкопана в напрямку з півночі на південь на ділянці довжиною 31 метр, виявляє зовнішні вертикальні стіни, що досягають висоти 3,20 метра. Попередні дослідження дозволяють припустити, що це водогін, побудований з напівкруглим склепінчастим дахом, залишки поверхні якого видно з давніх часів. Цей складний акведук є свідченням передових інженерних навичок свого часу.

Сама Тенея здавна оповита міфами та історичними текстами, а легенди приписують її будівництво троянським військовополоненим близько 1100 року до н. е. Однак нещодавні знахідки ставлять під сумнів цей міфічний статус, оскільки виявлено частину доісторичного поселення Тенеї, що датується епохою ранньої бронзи II (2600-2300 рр. до н. е.). Це відкриття підтверджує заселення цієї території до падіння Трої.

Також читайте: Куди зникли останки тіл пасажирів Титаніка: вчені зробили приголомшуюче відкриття

Сліди стародавньої цивілізації

Відкриття частини акведука Адріана та доісторичного поселення в Тенеї є важливим кроком у вивченні історії цього регіону. Вони свідчать про те, що Тенея була значним містом з давніх часів. Акведук, побудований імператором Адріаном, був одним з найважливіших інженерних проектів свого часу, і його руїни досі вражають уяву. А відкриття доісторичного поселення свідчить про те, що ця територія була заселена задовго до заснування міста Тенея.

Ці знахідки дають нам можливість краще зрозуміти історію і культуру цього регіону. Вони свідчать про те, що Тенея була важливим центром торгівлі та культури вже в давнину.

Нагадаємо, у Британії знайшли древнє англо-саксонське кладовище 6 століття нашої ери: проливає світло на маловідомий період англійської історії

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!