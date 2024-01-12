У Британії знайшли древнє англо-саксонське кладовище 6 століття нашої ери: проливає світло на маловідомий період англійської історії

Під час будівництва підводного силового кабелю "Вікінг Лінк", що з'єднує Велику Британію та Данію, археологи з Вессексу виявили англосаксонське кладовище, яке дає цінні відомості про таємничий період британської історії.

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Про це пише Heritage Daily.

Розкопки виявили сліди кільцевого рову бронзової доби, а також поховання 23 осіб, знайдених із поховальними предметами, такими як ножі, прикраси та кераміка. Серед них були поховання дівчинки-підлітка та дитини, які були навмисно покладені на бік.

Могила дівчинки містила такі речі: дві золоті підвіски, прикрашені гранатами, кільцеву брошку, дві сині скляні намистини та срібну підвіску з бурштиновою вставкою. Аналіз 250 знайдених предметів свідчить про те, що кладовище використовувалося з VI–VII століть нашої ери.

Професорка Еліс Робертс, яка брала участь у програмі BBC "Розкопки для Британії", сказала: "Середина першого тисячоліття в Британії є загадковим періодом, про який ми знаємо дуже мало. Тому будь-які археологічні знахідки з цього часу є цінними і допомагають нам зрозуміти, що відбувалося. Ці поховання містили прекрасний поховальний інвентар, але я не можу дочекатися, щоб дізнатися більше про самих людей за допомогою аналізу кісток і зубів після розкопок".

Дослідники планують провести ізотопний та ДНК-аналіз скелетних решток. Цей науковий підхід має на меті виявити родинні зв'язки між похованими особами та розкрити ширші генетичні зв'язки. Крім того, ці аналізи можуть дати уявлення про пересування людей та дієтичні патерни, поширені в ту епоху.

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Це відкриття не лише збагачує наше розуміння стародавніх цивілізацій, але й демонструє, як передові наукові методи можуть розкрити таємниці минулого. Це нагадування про важливість безперервних досліджень та аналізу для розгадки таємниць історії.

У міру того, як дослідження продовжуватимуться, знання, отримані на цьому кладовищі, можуть потенційно змінити наше сприйняття цього загадкового періоду і життя тих, хто жив у ньому.

Нагадаємо, біля Австралії знайшли давнє затоплене поселення, де колись жило пів мільйона людей.

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